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Россия и КНР создают ядерную энергоустановку для Луны
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:28

Россия и КНР создают ядерную энергоустановку для Луны

Роскосмос совместно с китайскими коллегами работает над созданием ядерной энергетической установки нового поколения для лунных миссий, передает РИА "Новости". Это связано с тем, что на Луне длинные ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, и солнечные батареи не могут обеспечивать необходимое количество энергии.

А заряда аккумуляторов не хватает до следующей подзарядки, как это работает, например, на орбите. Энергоснабжение играет ключевую роль в функционировании космической станции на Луне. Электричество необходимо для работы техники, систем жизнеобеспечения, освещения, связи и многого другого.

С 2025 по 2035 годы Россия и Китай планируют построить на Луне лунную станцию в два этапа. Она будет автономной, но с возможностью присутствия людей.

На Луне и на орбите естественного спутника будут проводиться комплексные международные научные исследования.

Фото: Официальный сайт НАСА/NASA on The Commons

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