Роскосмос совместно с китайскими коллегами работает над созданием ядерной энергетической установки нового поколения для лунных миссий, передает РИА "Новости". Это связано с тем, что на Луне длинные ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, и солнечные батареи не могут обеспечивать необходимое количество энергии.
А заряда аккумуляторов не хватает до следующей подзарядки, как это работает, например, на орбите. Энергоснабжение играет ключевую роль в функционировании космической станции на Луне. Электричество необходимо для работы техники, систем жизнеобеспечения, освещения, связи и многого другого.
С 2025 по 2035 годы Россия и Китай планируют построить на Луне лунную станцию в два этапа. Она будет автономной, но с возможностью присутствия людей.
На Луне и на орбите естественного спутника будут проводиться комплексные международные научные исследования.
Фото: Официальный сайт НАСА/NASA on The Commons
Mash: Канье Уэст даст концерт в "Лужниках" этим летом
Канье Уэст выступит в Лужниках 8 июня.
FT: Литва готова отправить свою армию на Украину в рамках тренировочной миссии
Вильнюс решил помочь Киеву отправкой литовских солдат.
Mash: счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов
ФНС снова уличил Дарью Зотееву в неуплате налогов.
"Бессмертный полк" могут перенести на июль или сентябрь
Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.