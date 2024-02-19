На один час были приостановлена работа аэропорта Белграда после инцидента на взлетно-посадочной полосе. Самолет Embraer 195LR авиакомпании Marathon Airlines, выполняющий рейсы для Air Serbia, направлялся в Дюссельдорф. Лайнер начал разгон не со стартовой позиции, а практически с середины полосы.



Из-за чего аэробусу не хватило длины ВПП и он задел при отрыве от земли установку с посадочными огнями аэропорта. В результате нештаттной ситуации лайнер получил значительные повреждения фюзеляжа. Однако экипаж смог не потерять управление и оперативно вернулся в воздушную гавань. Обошлось без пострадавших. Про инцидент сообщает сербский портал Tango Six.