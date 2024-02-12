Сразу два взрыва произошли в столице Калмыкии вечером 10-го февраля. В Центр по оказанию психологической помощи пришел мужчина, имя которого спецслужбы пока не рыскрывают, но который находился на учете в психиатрической лечебнице, и после конфликта с одним из сотрудником центра, подорвал неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва сам визитёр погиб.

Следственный комитета РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело. Мэр Элисты сообщил, что держит ситуации под контролем, и что оснований для паники нет.

После взрыва один работник центра со своими родственниками получил тяжелые ранения. Еще трое сотрудников Росгвардии пострадали от второго взрыва после того, как пришли с обыском в квартиру погибшего от первого взрыва мужчины.