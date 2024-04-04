Во время сафари в национальном парке "Кафуэ" в Замбии агрессивный слон атаковал автомобиль с туристами, что привело к травмам четырех человек и смерти 80-летней американки.
Слон, весом пять тонн, решил, что автомобиль представляет опасность и начал его преследование. Гид-водитель попытался отступить, но автомобиль застрял, и слон перевернул его, что привело к трагическому исходу для одного туриста, а также к тяжелым ушибам у четверых других, сообщает РИАМО.
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