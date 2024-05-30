Годовые эксплуатационные расходы электромобиля в среднем на 660 долларов (около 60 тысяч рублей) в год дешевле, чем содержание машины на бензине, сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на экспертов.

В отчёте, в котором подчёркивается разница в использовании электромобилей с доступом к домашней зарядке и без нее, сайт сравнения рынка сделал анализ затрат для типичных автомобилистов в возрасте до 54 лет, включая страховку, топливо и дорожные налоги.

Было обнаружено, что средняя годовая стоимость эксплуатации электромобиля составила 1,5 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей). Для сравнения: даже экономичный бензиновый автомобиль обычно обходится владельцу в 1,7 тысячи долларов (больше 150 тысяч рублей) за эксплуатацию в течение 12 месяцев.

Экономия зависит от того, придётся ли водителю электромобиля полагаться на общественную зарядку или нет. Для тех, кто полностью зависит от использования общественных зарядных устройств, стоимость эксплуатации электромобиля будет намного выше.

Фото: commons.wikimedia.org/Motohide Miwa (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)