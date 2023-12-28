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Электричество перед Рождеством в Европе настолько подешевело, что ушло в минус
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:40

Электричество перед Рождеством в Европе настолько подешевело, что ушло в минус

Четыре страны в Европе - Франция, Германия, Дания и Великобритания - в праздники сумели сэкономить на электричестве. Его стоимость понизилась до отрицательных значений, пишет издание Bloomberg. По словам авторов статьи, это обусловлено большими объемами ветрогенерации и низким спросом на ресурсы во время праздников.

В ФРГ, например, цена на электроэнергию 24 декабря составила -3,37 евро за мегаватт-час. А27 декабря уже 60,8 евро за мегаватт-час - собственно, это был первый рабочий день после Рождества. Для сравнения, в этот же период в Великобритании цена электричества снижалась до -9,31 фунтов, во Франции -до -11,93 евро, в Дании - до -8,54 евро.

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