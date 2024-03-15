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Ученые РФ разработали технологию, способную увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:36

Ученые РФ разработали технологию, способную увеличить скорость работы электроники в тысячу раз

Достижение стало возможным благодаря генерации спиновых волн в тонкопленочных структурах на основе оксида никеля, проведенной специалистами из Саратовского национального исследовательского университета им. Чернышевского и Института радиотехники и электроники им. Котельникова РАН.

Программа "Приоритет-2030", в рамках которой предоставляются гранты высшим учебным заведениям, играет ключевую роль в этом успехе, позволяя университетам сосредоточиться на ключевых направлениях и достичь конкурентоспособных результатов. В 2024 году 118 вузов стали получателями грантов, включая учебные заведения Дальнего Востока.

Помимо этого, национальный проект способствует появлению молодежных лабораторий и современных студенческих городков, обеспечивая комфортные условия для профессионального развития студентов и молодых ученых.

Программа мегагрантов также играет важную роль в привлечении выдающихся специалистов и создании передовых научных лабораторий. В 2024 году размер мегагрантов увеличен, а сроки реализации проектов продлены до пяти лет.

Эти инициативы не только поднимают Россию на мировой арене науки и технологий, но и способствуют развитию исследовательской инфраструктуры, обновлению научной приборной базы и внедрению научных разработок.

В целом, усилия в области науки и образования призваны не только улучшить позиции России в мировом научном сообществе, но и обеспечить эффективное решение важных вопросов, связанных с научными достижениями и инновациями, сообщает Регнум.

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