Госкорпорация "Росатом" приобрела 50% акций компании "Парус электро", российского производителя зарядных станций для электромобилей, инверторов для ВИЭ и систем хранения энергии.

Сделка была названа представителями "Росатома" "взаимным развитием компетенций".

Это приобретение поможет создать единую экосистему, учитывая развитие производства электромобилей и литий-ионных батарей "Росатомом". Компания "Парус электро" также специализируется на системах бесперебойного питания под брендом "Связь инжиниринг", реализация продукции осуществляется через партнерскую сеть. Ее производственные мощности находятся в Московской области и Москве, где компания успешно выполняет все ключевые технологические операции по изготовлению электроники, сообщает За Рулем.