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Отечественная корпорация начнет производство зарядных станций для электромобилей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:04

Отечественная корпорация начнет производство зарядных станций для электромобилей

Госкорпорация "Росатом" приобрела 50% акций компании "Парус электро", российского производителя зарядных станций для электромобилей, инверторов для ВИЭ и систем хранения энергии.

Сделка была названа представителями "Росатома" "взаимным развитием компетенций".

Это приобретение поможет создать единую экосистему, учитывая развитие производства электромобилей и литий-ионных батарей "Росатомом". Компания "Парус электро" также специализируется на системах бесперебойного питания под брендом "Связь инжиниринг", реализация продукции осуществляется через партнерскую сеть. Ее производственные мощности находятся в Московской области и Москве, где компания успешно выполняет все ключевые технологические операции по изготовлению электроники, сообщает За Рулем.

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