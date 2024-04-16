Госкорпорация "Росатом" приобрела 50% акций компании "Парус электро", российского производителя зарядных станций для электромобилей, инверторов для ВИЭ и систем хранения энергии.
Сделка была названа представителями "Росатома" "взаимным развитием компетенций".
Это приобретение поможет создать единую экосистему, учитывая развитие производства электромобилей и литий-ионных батарей "Росатомом". Компания "Парус электро" также специализируется на системах бесперебойного питания под брендом "Связь инжиниринг", реализация продукции осуществляется через партнерскую сеть. Ее производственные мощности находятся в Московской области и Москве, где компания успешно выполняет все ключевые технологические операции по изготовлению электроники, сообщает За Рулем.
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