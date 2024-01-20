На двое суток в Абхазии вводят ограничения на электричество из-за дефицита

Из-за недостатка электроэнергии в Абхазии вводятся временные ограничения на электроснабжение в течение двух суток. Эту информацию распространила пресс-служба "Черноморэнерго". В период с 21 января, начиная с полуночи, до 23 января, также в полночь, на всей территории республики будут действовать временные ограничения по поставке электроэнергии, сообщает ТАСС.

Согласно уведомлению, планируется проведение отключений на два часа как в ночное, так и в дневное время. С начала ноября западная часть Абхазии получает электричество из России за коммерческую плату, в то время как восточная часть зависит от энергии, поступающей из ИнгурГЭС, единственного источника энергоснабжения республики. Зимой из-за увеличения потребления вода в резервуаре ГЭС снижается до критического уровня, что приводит к энергодефициту.