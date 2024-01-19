Ученые создали инновационные миниатюрные генераторы энергии

Ученые из Китая и Шотландии создали инновационные миниатюрные генераторы энергии, представленные в двух видах: трибоэлектрический наногенератор (ТЭНГ) и капельный генератор энергии (КГЭ). ТЭНГ использует кинетическую энергию ветра, состоит из нейлоновых нановолокон, тефлона и медных электродов, вырабатывая до 252 вольт при оптимальных условиях. КГЭ собирает энергию от дождевых капель, создавая разницу в зарядах и генерируя ток до 113 вольт.
Оба устройства были внедрены в искусственные растения, имитируя форму листьев, и успешно питали 10 светодиодных ламп. Эти инновации предоставляют перспективы для масштабирования и интеграции в более крупные системы, способные производить чистую возобновляемую энергию. Исследование было опубликовано в научном журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ASCECG), сообщает Газета.Ру.
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