На Чукотке разработали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно

Студент Северо-Восточного федерального университета на Чукотке, Симеон Айневтегин, в сотрудничестве с преподавательницей Майей Артемьевой, разработали и запатентовали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно.
Изобретение использует разницу температур между окружающей средой и помещением для преобразования энергии открытого огня в электричество. Прибор способен обеспечивать достаточное количество электроэнергии для питания бытовых приборов, радиостанций и фонарей.
Авторы утверждают, что чем ниже температура, тем более эффективно устройство генерирует энергию, и предлагают возможность соединения нескольких элементов для получения более высокого напряжения, сообщает Общественная Служба Новостей.
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