На Чукотке разработали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно

Студент Северо-Восточного федерального университета на Чукотке, Симеон Айневтегин, в сотрудничестве с преподавательницей Майей Артемьевой, разработали и запатентовали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно.

Изобретение использует разницу температур между окружающей средой и помещением для преобразования энергии открытого огня в электричество. Прибор способен обеспечивать достаточное количество электроэнергии для питания бытовых приборов, радиостанций и фонарей.

Авторы утверждают, что чем ниже температура, тем более эффективно устройство генерирует энергию, и предлагают возможность соединения нескольких элементов для получения более высокого напряжения, сообщает Общественная Служба Новостей.