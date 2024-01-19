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На Чукотке разработали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:04

На Чукотке разработали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно

Студент Северо-Восточного федерального университета на Чукотке, Симеон Айневтегин, в сотрудничестве с преподавательницей Майей Артемьевой, разработали и запатентовали инновационное устройство, способное обеспечивать электроэнергией россиян практически бесплатно.

Изобретение использует разницу температур между окружающей средой и помещением для преобразования энергии открытого огня в электричество. Прибор способен обеспечивать достаточное количество электроэнергии для питания бытовых приборов, радиостанций и фонарей.

Авторы утверждают, что чем ниже температура, тем более эффективно устройство генерирует энергию, и предлагают возможность соединения нескольких элементов для получения более высокого напряжения, сообщает Общественная Служба Новостей.

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