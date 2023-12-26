В соответствии с постановлением Правительства, регионы России планируют пересмотреть тарифы на электроэнергию с 2024 года

Эти изменения будут приводить к увеличению тарифов при росте потребления электроэнергии. Власти субъектов обязаны провести пересмотр, если они намерены повысить платежи предприятий за снижение тарифов для населения.

В качестве альтернативы внедрению нового механизма регионы могут осуществлять субсидирование тарифов из своих бюджетов. По оценке ФАС, постановление охватит всю страну, так как почти все регионы превысят установленные потолки субсидий в 2024 году.