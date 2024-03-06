Все больше претендентов на пост президента США снимают свои кандидатуры с выборов

В выборах США на пост главы государства новые потери. Не так давно из гонки выбыл Дин Филлипс. Он заявил, что останавливает собственную компанию и выражает всю поддержку Джо Байдену. Дин Филлипс изначально выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии.
Сегодня экс-постпред США Никки Хейли объявила о прекращении своей компании и об официальном выходе из президентской гонки. Хейли представляла на выборах президента республиканцев. Она объяснила свое решение тем, что в июле, возможно, будет выдвигаться Дональд Трамп на пост президента, поэтому призвала его собрать максимальное количество голосов.
Ален Симонян заявил, чтобы российские пограничники ушли из ереванского международного аэропорта
27 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, чтобы российские пограничники ушли из ереванского международного аэропорта "Звартноц".
Нуланд ушла в отставку не по собственной воле
Стало известно, почему заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд ушла в отставку.
Путин: "Углеродная нейтральность" призвана обесточить наши конкурентные преимущества
"Углеродная нейтральность" Европы на деле призвана обесточить конкурентоспособность РФ, считает наш президент.
Эксперты рассказали, к чему приводит отказ от сахара
Врачи, в телепрограмме "Жить здорово!", под руководством Елены Малышевой, привели результаты исследования, показывающие, что употребление избыточного сахара приводит к привыканию из-за выделения гормонов удовольствия.