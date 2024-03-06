Все больше претендентов на пост президента США снимают свои кандидатуры с выборов

В выборах США на пост главы государства новые потери. Не так давно из гонки выбыл Дин Филлипс. Он заявил, что останавливает собственную компанию и выражает всю поддержку Джо Байдену. Дин Филлипс изначально выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии.

Сегодня экс-постпред США Никки Хейли объявила о прекращении своей компании и об официальном выходе из президентской гонки. Хейли представляла на выборах президента республиканцев. Она объяснила свое решение тем, что в июле, возможно, будет выдвигаться Дональд Трамп на пост президента, поэтому призвала его собрать максимальное количество голосов.