Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.

Дипломат отметил, что в Австралии лидером страны может стать человек, за которого вообще никто не голосовал. В то время, как в России президентом может быть человек, получивший широкую поддержку всех слоев населения.

Подобные высказывания австралийских властей оскорбляют миллионы российских избирателей, которые честно и искренне поддержали Владимира Путина, отдав за него голоса, резюмировал свою речь Павловский.