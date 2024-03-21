Павловский отреагировал на заявление МИДа Австралии о нечестности выборов президента РФ

Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Дипломат отметил, что в Австралии лидером страны может стать человек, за которого вообще никто не голосовал. В то время, как в России президентом может быть человек, получивший широкую поддержку всех слоев населения.
Подобные высказывания австралийских властей оскорбляют миллионы российских избирателей, которые честно и искренне поддержали Владимира Путина, отдав за него голоса, резюмировал свою речь Павловский.
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