Песков отметил высокую консолидацию вокруг избирательной программы президента Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наблюдатели из разных стран подтвердили выборы президента РФ полностью прозрачными и легитимными.

Песков высказался, что Россия не обязана ни перед кем оправдываться за собственные выборы. Также пресс-секретарь отметил, что из исхода выборов становится понятно - Владимир Путин пользуется доверием у большинства россиян. Это говорит о высокой консолидации российского общества вокруг избирательной программы президента.

Ранее стало известно, что за российскими выборами будут наблюдать эксперты из разных стран. Наблюдатели из 36 государств и пяти международных организаций подтвердили честность и прозрачность российских выборов.