Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наблюдатели из разных стран подтвердили выборы президента РФ полностью прозрачными и легитимными.
Песков высказался, что Россия не обязана ни перед кем оправдываться за собственные выборы. Также пресс-секретарь отметил, что из исхода выборов становится понятно - Владимир Путин пользуется доверием у большинства россиян. Это говорит о высокой консолидации российского общества вокруг избирательной программы президента.
Ранее стало известно, что за российскими выборами будут наблюдать эксперты из разных стран. Наблюдатели из 36 государств и пяти международных организаций подтвердили честность и прозрачность российских выборов.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
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