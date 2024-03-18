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Песков поставил под сомнение слухи о фальсификации выборов президента РФ
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:56

Песков поставил под сомнение слухи о фальсификации выборов президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все упоминания о нелегитимности и фальсификации выборов на территории РФ являются полнейшим абсурдом.

Все эти версии не имеют ничего общего с нынешней российской действительностью. Если уж и говорить о нелегитимности, то стоит признать нелегитимным 87 процентов избирателей, которые отдали свой голос за Владимира Путина, добавил Песков.

Напоминаем, что на выборах присутствовало достаточно обширное количество иностранных наблюдателей из 36 стран и пяти международных организаций, которые подтвердили прозрачность и честность современных выборов в РФ.

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