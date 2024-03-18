Николай Харитонов был удовлетворен своим результатом на выборах президента РФ 2024 года

Кандидат не выборах президента РФ от партии КПРФ Николай Харитонов оказался доволен своим результатам. Он заявил на пресс-конференции, что результат их партии до сих пор остаётся показательным, как бы кто что не говорил.

Напоминаем, что по итогу всенародного голосования каждый из четырёх кандидатов занял определенное место по количеству голосов: Владимир Путин - 1 место (87,32%), Николай Харитонов - 2 место (4,32%), Владислав Даванков - 3 место (3,79%), последним стал Леонид Слуцкий, занявший четвёртое место с результатом - 3,19%.

Выборы закончились 17 марта. Они длились три дня: с 15 по 17 марта. В них приняло участие три партии: КПРФ, Новые люди, ЛДПР.