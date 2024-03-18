Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на нынешних выборах была самая высокая явка за всю новейшую историю России. В голосовании поучаствовало около 77, 44% избирателей по всей РФ.
Ситуация на выборах президента РФ в этом году стал намного лучше за последние двадцать лет. Явка на выборы главы государства в 2024 году побила рекорд выборов 1991 года, когда общие показатели явившихся на избирательные участки граждан достигли отметки 74, 66%.
Несмотря на потуги Запада и киевского режима сорвать выборы, они прошли на должном уровне и все желающие смогли отдать свои голоса за того или иного кандидата во всех субъектах РФ.
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