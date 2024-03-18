Несмотря на многочисленные обстрелы приграничных российских территорий украинскими вооружёнными формированиями, выборы прошли успешно с максимальной явкой среди граждан России.

Известно, что в Харьковской области, подконтрольной РФ, явка на выборы составила более 92%. Это ещё раз доказывает хорошую организацию избирательных мероприятий и высокий уровень самосознания у граждан России, которые с уверенностью и непреодолимым желанием исполняли свой гражданский долг перед страной, отметил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.