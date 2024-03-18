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Девушка отсидит два месяца в заключении за вылитую зеленку в урну с избирательными бюллетенями
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:19

Девушка отсидит два месяца в заключении за вылитую зеленку в урну с избирательными бюллетенями

Суд в Красноярском крае избрал наказание в виде заключения за решётку на 2 месяца гражданки, вылившей пузырёк зелёнки в урну с избирательными бюллетенями.

15 марта девушка пришла на избирательный участок. Подошла к урне, где лежали бюллетени с голосами граждан, а потом вылила зеленку на них через специальное отверстие в боксе.

Гражданка не смогла уйти безнаказанной, так как ее тут же сняли на камеру сотрудники участка и задержал один из охранников.

Сообщается, что бюллетени при этом не пострадали.

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