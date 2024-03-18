Стали известны результаты выборов президента РФ 2024 года

Владимир Путин набрал 87,32% голосов на прошедших выборах президента. Второе место по количеству набранных голосов занял Николай Харитонов с 4,32%, представляющий политическую партию КПРФ. Третьим считается кандидат Владислав Даванков 3,79%, который выступал на выборах от партии Новые люди, последнее место по объёму проголосовавших получил Леонид Слуцкий от партии ЛДПР.
Напоминаем, выборы закончились 17 марта. Совет Федерации назначил их на три дня: 15,16,17. На них было зарегистрировано три партии: Новые Люди, ЛДПР, КПРФ. Среди кандидатов значатся четыре человека: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий.
Вице-спикер парламента Сербии сказал о большом внимании к выборам в России
Йован Янич: "Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась".
Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях.
Картина "Онегин" стала лидером проката в России
Картина российского режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин" собрала 170,5 миллионов рублей за первые дни проката. Фильм стал одной из немногих экранизацией романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" наравне с советской лентой 1958 года.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.