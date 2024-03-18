Стали известны результаты выборов президента РФ 2024 года

Владимир Путин набрал 87,32% голосов на прошедших выборах президента. Второе место по количеству набранных голосов занял Николай Харитонов с 4,32%, представляющий политическую партию КПРФ. Третьим считается кандидат Владислав Даванков 3,79%, который выступал на выборах от партии Новые люди, последнее место по объёму проголосовавших получил Леонид Слуцкий от партии ЛДПР.

Напоминаем, выборы закончились 17 марта. Совет Федерации назначил их на три дня: 15,16,17. На них было зарегистрировано три партии: Новые Люди, ЛДПР, КПРФ. Среди кандидатов значатся четыре человека: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий.