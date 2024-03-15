Президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, выступивший наблюдателем на выборах в Запорожской области, заявил, что неоднократные обстрелы избирательных участков и зданий рядом с ними со стороны ВСУ - это приказ НАТО.

По мнению эксперта, НАТО пытается помешать проведению российских выборов, а россиянам отдать свой голос. Фаравели также подчеркнул, что благодаря необычайно высокому уровню организации на российских выборах НАТО не удастся реализовать не один пункт в своём плане.

Совет Федерации поставил выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: 15,16,17. На выборах было зарегистрировано четыре кандидата, среди которых значатся: Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение).