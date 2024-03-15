Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все атаки со стороны Украины вызваны тем, чтобы бросить тень на выборы президента. Все эти попытки были направлены лишь в одну сторону: сорвать выборы и дестабилизировать ситуацию на время их проведения.

Песков не стал комментировать прямое отношение обстрелов приграничных территорий России со стороны ВСУ к выборам президента РФ, но он отметил, что здесь присутствует истина, в любом случае все эти меры призваны окрасить выборы президента РФ в тёмные тона.

Среди диверсантов и партизан, которые сейчас производят обстрелы по территории РФ присутствуют два формирования: Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России". Обе организации признаны запрещёнными на территории РФ.

Ранее жители Петербурга, участники движения "Русский добровольческий корпус", попытались отравить ядовитым веществом продукты питания, идущие на фронт для российских военнослужащих. Но сотрудники ФСБ их вовремя задержали.