Элла Памфилова заявила, что проголосовать за президента РФ через систему ДЭГ могли 38 миллионов человек

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в своём докладе об эффективности дистанционного электронного голосования отметила, что проголосовать могло неограниченное количество человек. Общее число избирателей, которые могли отдать голос, равно 38 миллионам из 28 регионов страны. Подали заявки через федеральный сайт около 5 миллионов человек.

Система ДЭГ работает по принципу блокчейна. То есть существует множество виртуальных блоков, куда помещены электронные бюллетени. Для сохранения тайны голосования разработчики системы ДЭГ придумали ключи шифрования.

14 марта, в четверг, в Московской городской избирательной комиссии прошла процедура по разделению ключей шифрования. Всего существует два ключа, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Один - шифрует, другой - расшифровывает.

Затем эти два ключа разделили и перенесли на пять носителей. Каждый носитель поместили в отдельный пакет. До вечера воскресенья носители будут храниться в специально отведённых для этого банковских ячейках.

Как отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, беспокоиться не стоит о сохранности данных, так как носители с информацией надёжно защищены.