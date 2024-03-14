На Западе множество СМИ все ещё остаются субъективно настроены против российской демократии. Они выставляют России не просто страной-агрессором, а государством с тотальной диктатурой.

Но поменять мнение западной общественности призваны международные эксперты из большого количества стран, которые будут выступать на российских выборах в качестве независимых наблюдателей.

Испанский журналист Хуан Антонио Агилар Сантильяна сказал, что крайне маловероятно изменить мнение среди западных граждан в отношении России, так как они очень сильно подвержены влиянию собственной пропаганды. Но есть возможность показать российские выборы такие, какие они есть: честные и неподкупные.

Возможно, данная объективная картина изменит мнение о России в глазах иностранцев, добавил Сантильяна.

Французский герцог Амери Д'Артаньян, выступивший еще одним наблюдателем, отметил, что электронная система, через которую проходит большинство голосов избирателей, не позволит произойти мошенничеству и фальсификации.

Ранее стало известно, что за российскими выборами президента в 2024 году будут наблюдать представители из 36 стран и пяти международных организаций. Данная инициатива была выдвинута Советом Федерации и Государственной Думой.