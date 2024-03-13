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На Мутновской геотермальной электростанции прошло досрочное голосование за президента РФ 2024 года
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:04

На Мутновской геотермальной электростанции прошло досрочное голосование за президента РФ 2024 года

На Мутновской геотермальной электростанции прошло досрочное голосование за президента РФ. Добраться на станцию зимой крайне трудно, поэтому многие сотрудники, работающие на ней, приезжают либо на вертолёте, либо на вездеходе.

В результате все работники станции отдали свой голос на досрочном голосовании: одни проголосовали очно, другие подали заявку на голосование в электронном формате. По данным на 13 марта на местных камчатских избирательных участках проголосовало около шести тысяч жителей. Само досрочное голосование завершится 14 марта.

Совет Федерации поставил выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: с 15 по 17 марта. В непосредственной президентской гонке примут участие четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.

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