В Бурятии на избирательных участках будут выступать артисты с тематическими номерами

В Бурятии в городе Улан-Удэ и во всех отдалённых районах республики будут выступать на избирательных участках профессиональные артисты. В течении трёх дней проведения выборов президента РФ запланировано более 200 культурных мероприятий.
Республиканский центр народного творчества организовал ряд тематических выступлений и собрал несколько мобильных бригад, которые будут ездить по разным районам и показывать номера.
Для развлечения местных жителей, пришедших на участок отдать голос, будут выступать музыкальные и хореографические коллективы, специализирующиеся на народном фольклоре: "Истоки", "Станица", "Сибирский сувенир", "Байкальские волны", "Белый день", "Айдон".
Совет Федерации поставил выборы на 17 марта 2024 года. Они продлятся три дня: с 15 до 17 марта. В выборах будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.
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