Голосовать за президента РФ можно будет не только в России

Почти 740 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Граждане голосуют на участках, находящихся на кораблях и прочих видах судов. Это мера принята с целью позволить проголосовать тем людям, которые находятся в отдалённых местностях, в плавании или на полярных станциях.

Также Центральный избирательный комитет сделал возможным голосовать за пределами субъектов РФ и самой России. Голосование на выборах президента будет проходить в 51 стране мира.

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 годы. Они будут проходит в течении трёх дней. На данный момент ведется досрочное голосование за кандидатов на пост главы государства РФ.