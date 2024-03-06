Голосовать за президента РФ можно будет не только в России

Почти 740 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Граждане голосуют на участках, находящихся на кораблях и прочих видах судов. Это мера принята с целью позволить проголосовать тем людям, которые находятся в отдалённых местностях, в плавании или на полярных станциях.
Также Центральный избирательный комитет сделал возможным голосовать за пределами субъектов РФ и самой России. Голосование на выборах президента будет проходить в 51 стране мира.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 годы. Они будут проходит в течении трёх дней. На данный момент ведется досрочное голосование за кандидатов на пост главы государства РФ.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад
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