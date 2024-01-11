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Эквадор и США договорились об обмене вооружением – Америка пошлет полученное Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:47

Эквадор и США договорились об обмене вооружением – Америка пошлет полученное Киеву

Президент Эквадора Даниэль Нобоа озвучил планы об обмене военной техникой с США. Эквадор планирует отдать вооружение украинского и российского производства, а взамен получить новую технику. Обмен должен произойти до конца месяца.

- Одна из форм - это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов, - сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela. - Мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора.

Полученное вооружение США планирует передать Киеву в качестве поддержки.

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