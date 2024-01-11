Президент Эквадора Даниэль Нобоа озвучил планы об обмене военной техникой с США. Эквадор планирует отдать вооружение украинского и российского производства, а взамен получить новую технику. Обмен должен произойти до конца месяца.
- Одна из форм - это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов, - сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela. - Мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора.
Полученное вооружение США планирует передать Киеву в качестве поддержки.
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