Делегация из Эквадора планирует посетить Москву в связи с вопросом поставки бананов в Россию, сообщает ТАСС. Эта фитосанитарная проблема, озвученная Россельхознадзором, возникла уже давно, но до сих пор российское контрольное ведомство не получило от африканской стороны необходимых документов.
Россельхознадзор проявил бдительность и в последних партиях фруктов из Эквадора обнаружил личинки многоядной мухи-горбатки. Эту муха способна переносить холеру, а ее личинки, при попадании на слизистую и в порезы, могут приводить к образованию миаз.
По итогам 2023 года на Россию пришелся 21% от общего объема экспорта бананов из Эквадора. Наша страна уже договорилась с Индией о поставках, также еще Китай может поставлять этот продукт.
По стечению обстоятельств, проблема с бананами возникла после того, как эквадорский президент Даниэль Нобоа, списал российское оружие в металлолом и передал его Украине. В обмен африканская страна получит новое американское вооружение на 200 млн. долл. Ранее МИД России предупредил Эквадор, что выступает против "круговой сделки" о поставке оружия.
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