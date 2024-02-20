В понедельник Эквадор и Россия нашли совместное решение по ситуации с фитосанитарной безопасностью при ввозе в Россию бананов. Меморандум "об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска" между Россельхознадзором и эквадорским ведомством будет принят в ближайшее время, сообщает РИА "Новости".
Переговоры между странами шли по видео-связи. От России участвовала Юлия Швабаускене замруководителя Россельхознадзора, а от Эквадора - Патрисио Алмейда Гранха, исполнительный директор агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD).
Эквадорская сторона сообщила, что предприятия-поставщики, таковых насчитывается пять, нарушившие правила, поставлены на контроль, к ним будут применены дополнительные проверки. Также в африканской стране будет создана зона фитосанитарного контроля при погрузке фруктов.
Ранее МИД Эквадора заявило, что страна не будет поставлять советское оружие стране, вовлеченной в вооруженный конфликт, имея в виду Украину.
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