Эквадор хочет возобновить продажу нам своих бананов, но этому препятствуют формальные причины. Документы, которые экспорт снова разрешат, наконец-то предоставили власти Эквадора российскому Россельхознадзору. Ранее, 2 февраля, поставки были приостановлены/
Вопрос документов — техническое обоснование — для того чтобы возобновить импорт этих фруктов африканская сторона — Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad)- уже сделала? сообщает RT.
Министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa сказала: "Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов".
О том что "свято место пусто не бывает", и свои бананы России предложила Индия, ранее сообщил Россельхознадзор.
Снегопад в Японии нарушил электроснабжение и работу транспорта
Сильный снегопад обрушился на Токио, создав множество ДТП и вызвав дорожный хаос в столице Японии.
Китайский Chouzhou Bank остановил работу с Россией
Западные санкции докатились до Китая с большим опозданием. Возможно, вторую годовщину начала СВО и китайский Новый год финансовые круги Азии решили отметить отменой расчётов с Россией. Так сделал китайский Chouzhou Commercial Bank.
В России ожидается подорожание еще одного продукта
Примерное повышение составит около 30%.