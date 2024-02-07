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В Россию вернутся бананы из Эквадора
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:22

В Россию вернутся бананы из Эквадора

Эквадор хочет возобновить продажу нам своих бананов, но этому препятствуют формальные причины. Документы, которые экспорт снова разрешат, наконец-то предоставили власти Эквадора российскому Россельхознадзору. Ранее, 2 февраля, поставки были приостановлены/

Вопрос документов — техническое обоснование — для того чтобы возобновить импорт этих фруктов африканская сторона — Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad)- уже сделала? сообщает RT.

Министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa сказала: "Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов".

О том что "свято место пусто не бывает", и свои бананы России предложила Индия, ранее сообщил Россельхознадзор.

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