Аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) пророчат утрату статуса третьей крупнейшей экономики в мире. Прогнозируется, что это произойдет уже к 2026 году. На это влияет несколько факторов: это и замедление роста экономики на фоне санкций против РФ, и зависимость от российских ресурсов, пишут авторы публикации.

- Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора, - информирует издание.

Пока нынешний статус Германии предрекают Японии - она станет третьей в 2026 году, а в 2027 году ФРГ вытеснит с четвертого места Индия.