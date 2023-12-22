Росстат опубликовал данные, по которым заметно, что уровень трат жителей России за 4 квартал 2023 года остался на прежнем уровне. Его легко можно уравнять с концом 2019, еще доковидного, года. Однако перспективы не столь радужные: эксперты уверены, что в начале года спрос на товары будет снижаться.

Причиной стало финансовое положение компаний, которые не могут увеличивать заработную плату наравне с ростом цен, несмотря на то, что на рынке ощущается дефицит труда. Индексация пенсий и пособий тоже оставляет желать лучшего.