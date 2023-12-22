Росстат опубликовал данные, по которым заметно, что уровень трат жителей России за 4 квартал 2023 года остался на прежнем уровне. Его легко можно уравнять с концом 2019, еще доковидного, года. Однако перспективы не столь радужные: эксперты уверены, что в начале года спрос на товары будет снижаться.
Причиной стало финансовое положение компаний, которые не могут увеличивать заработную плату наравне с ростом цен, несмотря на то, что на рынке ощущается дефицит труда. Индексация пенсий и пособий тоже оставляет желать лучшего.
- Мы не ждем закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях, их рост сейчас связан с удорожанием маркерных товаров выше психологических уровней, - говорят эксперты. - Уже в начале 2024 года можно ждать коррекции до уровней второго полугодия 2023 года.
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