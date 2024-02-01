МВФ превзошел в прогнозах даже российских оптимистов

Свой же прогноз роста российской экономики в наступившем 2024 году МВФ повысил вдвое. Экономика России вырастет на 2,6%, — таков последний прогноз МВФ, хотя ещё в конце прошлого года этот же Фонд прогнозировал этот показатель на уровне 1,1%.
То, что прогноз резко повышен, и то, что эта информация появилась в начале года, вместе даёт повод насторожиться, зная истинные мотивы этой организации, и кто за ней стоит, считают отечественные аналитики. Возможно, замысел МВФ состоит в том, чтобы в январе дать завышенный прогноз, а в конце года сказать, что ожидания не оправдались.
То что экономика России, обложенная санкциями и несущая бремя многомиллиардных расходов на спецоперацию, продолжает неуклонно расти и обгоняет даже европейские страны, это уже факт.
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