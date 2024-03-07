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Beiben отзывают в России 400 китайских грузовиков
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:51

Beiben отзывают в России 400 китайских грузовиков

Компания "БейбенТракРус" отзывает 406 грузовых автомобилей марки Beiben в РФ. Отзыв касается грузовиков, реализованных с июня по октябрь 2023 года, пишут"Известия". Причина отзыва связана с возможным несоответствием устройств вызова экстренных оперативных служб требованиям технического регламента таможенного союза.

Владельцам отозванных машин следует связаться с дилерским центром для согласования времени визита. На грузовики бесплатно установят устройства, соответствующие требованиям технического регламента, или заменят установленные УВЭОС.

Ранее Росстандарт также отозвал 209 грузовых автомобилей марки Dongfeng из-за несоответствия устройства вызова экстренных оперативных служб требованиям. Концерн Volkswagen больше не проводит отзывные кампании в России в отношении автомобилей с выявленными недостатками.

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