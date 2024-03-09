Египет активно развивает туризм, реставрируя объекты истории и культуры, водя в строй новые отели и номерной фонд. Регион развивается семимильными шагами, предлагая множество отелей с улучшенным сервисом и питанием, пишет "Профиль".
Страна намерена заняться своим северным побережьем, строя новый пляжный курорт на Средиземном море. Каир планирует стать независимым туристическим направлением, привлекая туристов не только с курортов.
Россияне проявляют все больший спрос на египетское средиземноморье, несмотря на ограничения отельной базы. Египет сейчас является самым дешевым зарубежным пляжным направлением. Эксперты не ожидают снижения цен на отдых в Египте, так как это направление является популярным в "золотой сезон".
Пока же возможности Египта ограничены, страна может принимать до 15 миллионов туристов в год, согласно заявлениям Министерства туризма. Несмотря на введение в эксплуатацию более 14 тысяч новых или обновленных гостиничных номеров в 2023 году, гостиничный фонд Египта планирует увеличить свои возможности еще на 25 тысяч номеров к концу 2024 года.
Александр Вучич: ""Все идет к тотальной милитаризации"
Запад проводит попытку пятикратного наращивания мощностей во всем для победы над Россией и Владимиром Путиным.
После встречи с премьером польские фермеры решили продолжить протесты
Уже анонсирована новая крупная акция аграриев с блокадой дорог и городов 20 марта.
Астрономы из Канады провели исследование про вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Опубликованные результаты на портале arXiv показывают, что ни один из более чем 1,3 миллиона известных астероидов не изменит траекторию Апофиса, направляя его к Земле в ближайшие годы.
Ученые обнаружили новый вид древних хищников
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research, описывается открытие нового вида мозазавридов, Khinjaria acuta, обнаруженного в Марокко.