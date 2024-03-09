Египет активно развивает туризм, реставрируя объекты истории и культуры, водя в строй новые отели и номерной фонд. Регион развивается семимильными шагами, предлагая множество отелей с улучшенным сервисом и питанием, пишет "Профиль".

Страна намерена заняться своим северным побережьем, строя новый пляжный курорт на Средиземном море. Каир планирует стать независимым туристическим направлением, привлекая туристов не только с курортов.

Россияне проявляют все больший спрос на египетское средиземноморье, несмотря на ограничения отельной базы. Египет сейчас является самым дешевым зарубежным пляжным направлением. Эксперты не ожидают снижения цен на отдых в Египте, так как это направление является популярным в "золотой сезон".

Пока же возможности Египта ограничены, страна может принимать до 15 миллионов туристов в год, согласно заявлениям Министерства туризма. Несмотря на введение в эксплуатацию более 14 тысяч новых или обновленных гостиничных номеров в 2023 году, гостиничный фонд Египта планирует увеличить свои возможности еще на 25 тысяч номеров к концу 2024 года.









