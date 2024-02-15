Ученый Гонейм представил новое открытие, которое может решить одну из главных тайн египетских пирамид

Спутниковые снимки позволили обнаружить древнее русло реки, которое называется "Ахрамат" или "Ветвь пирамиды". Это русло, шириной с Нил, проходило через Гизу и было важным источником воды для орошения полей в древности.

Ученые предполагают, что это русло также использовалось для транспортировки каменных блоков, из которых строились египетские пирамиды. Общая длина реки достигала до 100 км и проходила рядом со всеми 38 пирамидами, возможно объясняя, как строители смогли доставить тяжелые блоки и достичь высокого уровня отделки при возведении пирамид, сообщает Planet Today.