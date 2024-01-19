В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов, по данным министра туризма и дел древностей Ахмеда Иссы. Общее число иностранных посетителей составило 14,9 миллионов, что стало историческим достижением для страны.

Этот результат превысил предыдущий рекорд 2010 года, когда в Египет посетили 14,731 миллиона туристов. Новость о рекордных показателях была озвучена на новостном портале Al-Youm as-Sabia, подчеркивая успешные усилия египетских властей в сфере туризма, сообщает ТАСС.