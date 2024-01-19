В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов, по данным министра туризма и дел древностей Ахмеда Иссы. Общее число иностранных посетителей составило 14,9 миллионов, что стало историческим достижением для страны.
Этот результат превысил предыдущий рекорд 2010 года, когда в Египет посетили 14,731 миллиона туристов. Новость о рекордных показателях была озвучена на новостном портале Al-Youm as-Sabia, подчеркивая успешные усилия египетских властей в сфере туризма, сообщает ТАСС.
По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей
На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.
Россия готова объявить Британии «рыбную войну»
В Совете Федерации, верхней палате Парламента, проголосовали за введение для английских моряков ограничительных мер на промысел вблизи арктических берегов Российской Федерации.
В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей
Отечественная компания «Системы Автономной Энергии» сообщила о разработке и начале производства нового аккумулятора «Дзета», во многом превосходящего зарубежные батареи аналогичного типа.
Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников
В ходе исследования гидридов тяжелых металлов с большим числом атомов водорода ученые выявили, что сверхпроводящие свойства этих материалов сильно зависят от количества электронов, приходящихся на каждый атом водорода.