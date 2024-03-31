Специалисты выяснили, что яйца не повышают уровень холестерина

Американский колледж кардиологов (ACC) объявил, что исследование, в котором участвовали 140 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском таких заболеваний, показало, что употребление яиц не приводит к повышению уровня холестерина в крови.
Даже у нездоровых пожилых людей, употребляющих 12 или более яиц в неделю, холестерин либо оставался на прежнем уровне, либо немного снижался. Ученые рекомендуют, чтобы люди не отказывались от яиц из-за опасений по поводу холестерина, так как яйца являются дешевым источником белка. Они также отмечают, что связь между употреблением яиц и повышением холестерина может быть связана с их сочетанием с другими высококалорийными продуктами, такими как сливочное масло и бекон. Авторы исследования рекомендуют обсудить изменения в диете со своим врачом, сообщает Газета.Ру.
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