Ученые обнаружили, что употребление яиц способствует укреплению костей

Согласно последним исследованиям, увеличение употребления яиц является эффективным способом укрепления костей и профилактики остеопороза. Ученые выявили, что употребление двух больших яиц в день значительно повышает минеральную плотность костей в бедрах и позвоночнике, что особенно важно для пожилых людей.
Яйца способствуют активации ферментов, таких как щелочная фосфатаза, играющих ключевую роль в укреплении костей и предотвращении потери минералов. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед изменением рациона или образа жизни, чтобы принимать взвешенные решения о здоровье, сообщает SM.News.
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