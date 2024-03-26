Ученые обнаружили, что употребление яиц способствует укреплению костей

Согласно последним исследованиям, увеличение употребления яиц является эффективным способом укрепления костей и профилактики остеопороза. Ученые выявили, что употребление двух больших яиц в день значительно повышает минеральную плотность костей в бедрах и позвоночнике, что особенно важно для пожилых людей.

Яйца способствуют активации ферментов, таких как щелочная фосфатаза, играющих ключевую роль в укреплении костей и предотвращении потери минералов. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед изменением рациона или образа жизни, чтобы принимать взвешенные решения о здоровье, сообщает SM.News.