Яйца являются источником белка и полезных микроэлементов, улучшающих обмен веществ. Они способствуют ощущению сытости и поддерживают мышечную массу, что важно для обмена веществ.
Богаты витаминами D и B12, которые необходимы для поддержания обмена веществ и гормонального баланса. Приготовление яиц в антипригарной сковороде помогает избежать добавления лишних калорий из масла или жиров.
Несмотря на их пользу, яйца следует употреблять в умеренном количестве и сочетать с другой пищей для сбалансированного рациона, сообщает Dni24.
Порты в Финляндии из-за забастовки остановили работу
Скоропортящиеся продукты будет перевезены на пассажирских судах.
Археологические исследования на парковке в Иерусалиме привели к удивительному открытию
Ученые обнаружили древний ров железного века под поверхностью парковки.
Мальчик восьми лет нанес матери огнестрельное ранение из пневматического ружья
В ОМВД России "Гурьевский" недавно поступила информация о том, что в музее в посёлке Низовье несовершеннолетний сын случайно нанес огнестрельное ранение матери.
Врачи выделили состояния, при которых может присутствовать постоянное чувство лихорадки
Некоторые патологии могут вызывать постоянное ощущение простуды или лихорадки, включая анемию, гипотиреоз, проблемы с кровеносными сосудами и диабет.