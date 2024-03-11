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Исследования врачей показали, что употребление яиц в вечернее время способствует снижению веса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:45

Исследования врачей показали, что употребление яиц в вечернее время способствует снижению веса

Яйца являются источником белка и полезных микроэлементов, улучшающих обмен веществ. Они способствуют ощущению сытости и поддерживают мышечную массу, что важно для обмена веществ.

Богаты витаминами D и B12, которые необходимы для поддержания обмена веществ и гормонального баланса. Приготовление яиц в антипригарной сковороде помогает избежать добавления лишних калорий из масла или жиров.

Несмотря на их пользу, яйца следует употреблять в умеренном количестве и сочетать с другой пищей для сбалансированного рациона, сообщает Dni24.

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