Ученые из университета Ньюкасла выявили оптимальные методы хранения и приготовления яиц

Ученые обнаружили, что хранение яиц при комнатной температуре способствует сохранению большего количества витамина D по сравнению с охлаждением в холодильнике. При сублимационной сушке яиц также сохраняется высокий уровень витамина D3.

Приготовление омлета оказалось наилучшим способом сохранения и обогащения яиц витамином D. Термическая обработка не только не ухудшает качество яиц, но и способствует увеличению содержания витамина D. Омлет приготовленный различными способами, включая микроволновую печь, демонстрирует содержание витамина D на уровне 109%.

Другие методы приготовления, такие как пашот, варка вкрутую и глазунья из яиц, также сохраняют витамин D, но в меньшей степени: соответственно 93%, 80% и 78%.

Эти результаты могут быть полезны для разработки рекомендаций по правильному хранению и приготовлению яиц с целью максимизации их питательной ценности, сообщает Газета.Ру.