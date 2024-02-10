Ученые из университета Ньюкасла выявили оптимальные методы хранения и приготовления яиц

Ученые обнаружили, что хранение яиц при комнатной температуре способствует сохранению большего количества витамина D по сравнению с охлаждением в холодильнике. При сублимационной сушке яиц также сохраняется высокий уровень витамина D3.
Приготовление омлета оказалось наилучшим способом сохранения и обогащения яиц витамином D. Термическая обработка не только не ухудшает качество яиц, но и способствует увеличению содержания витамина D. Омлет приготовленный различными способами, включая микроволновую печь, демонстрирует содержание витамина D на уровне 109%.
Другие методы приготовления, такие как пашот, варка вкрутую и глазунья из яиц, также сохраняют витамин D, но в меньшей степени: соответственно 93%, 80% и 78%.
Эти результаты могут быть полезны для разработки рекомендаций по правильному хранению и приготовлению яиц с целью максимизации их питательной ценности, сообщает Газета.Ру.
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