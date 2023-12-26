В Тюменской области компании приняли решение добровольно "заморозить" отпускные цены на яйца до конца января 2024 года

В Тюменской области компании "Боровская" и "Пышминская" приняли решение добровольно "заморозить" отпускные цены на куриные яйца категории С1 до конца января 2024 года.
Согласно информации от регионального управления антимонопольной службы, отпускные цены не будут превышать 99 рублей за десяток. Это решение принято с целью стабилизации цен на яйца в регионе, где к декабрю 2023 года их стоимость достигла пятилетнего максимума — 130-150 рублей.
В связи с этими изменениями, в некоторых торговых центрах введены ограничения на продажу яиц, а в некоторых сетевых магазинах продажа яиц стала объектом шуток, сообщает Аргументы И Факты.
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