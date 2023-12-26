ФАС РФ возбудила еще четыре дела против производителей куриных яиц из-за повышения цен

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы выявили нарушения у компаний, таких как "Инская" и "Яшкинская", а также "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ "Заброденское", "Ряба" и другие.

Повышение цен на куриные яйца варьировалось от 9% до 40% в различных случаях. В случае выявления нарушений, компаниям грозят оборотные штрафы.

Рост цен на куриные яйца в России в текущем году составил 1,5 раза, что вызвано увеличением спроса и недостатком производства, по мнению президента. Минсельхоз прогнозирует стабилизацию цен после Нового года благодаря импорту и росту производства.