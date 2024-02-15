Древнее римское куриное яйцо, обнаруженное в Британии, сохранило все содержимое

В древнем римском курином яйце, обнаруженном в Британии, сохранились желток, белок и пузырьки воздуха, благодаря компьютерной томографии. Яйцо было найдено во время раскопок в Беррифилдсе, проведенных с 2007 по 2016 год, и является единственным известным примером древнего куриного яйца с сохраненной жидкостью в мире. Раскопки также обнаружили множество органических останков, включая другие яйца, из которых только одно сохранилось неповрежденным.

Подобное яйцо римской эпохи ранее было найдено только в детской могиле в Риме, но оно было пустым. Исследователи недавно провели микроКТ-сканирование яйца из Беррифилдса и планируют изучить его археологическое значение. Яйцо было передано в Музей естественной истории в Лондоне для сохранения и дальнейшего изучения, сообщает Planet Today.