В Россию из Азербайджана поставлена третья партия яиц

Третья партия яиц из Азербайджана, составляющая 306 тыс. штук, была ввезена в Россию и о данном событии сообщило Россельхознадзор. По информации от 24 декабря, данная поставка осуществлена через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр". Общий вес партии составил 18 тонн. Эти яйца предназначены для последующей реализации на территории России, как указано в официальном сообщении.

Первая поставка азербайджанских яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук) произошла 19 декабря, а вторая - 21 декабря, в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Решение открыть российский рынок для экспорта столовых яиц из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года после переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли в ходе визита главы российского ведомства в республику.

По данным Росстата, в ноябре цены на яйца выросли на 15,07% по сравнению с октябрем, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Федеральная антимонопольная служба уже обратила внимание на эту ситуацию и запросила у производителей яиц информацию о формировании цен.

В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил о предстоящих поставках яиц из Турции в течение двух-трех недель. Ожидается, что стабилизация цен на яйца в России наступит после Нового года, благодаря увеличению внутреннего производства и поступлению продукции из дружественных стран с нулевой пошлиной. Для увеличения предложения на внутреннем рынке ведется работа по наращиванию объемов производства, в том числе согласован план с основными производителями. Некоторые российские ретейлеры также приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.