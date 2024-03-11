Газета "Коммерсантъ" сегодня рассказала про первые подробности "президентской" реформы ЕГЭ, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов. В этом году выпускники смогут воспользоваться "второй попыткой" лишь один раз. Первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл.



Что же касается "двухсоставных" экзаменов по иностранным языкам, то их придется пересдавать полностью. Образовательным ведомствам придется спешно внести изменения в расписание ЕГЭ.



Рособрнадзор считает "преждевременным" обещать возможность пересдачи ЕГЭ по нескольким предметам. Инициатива предоставления права на пересдачу ЕГЭ считается правильной и "давно назревшей", считают в ведомстве.



Организаторы должны обеспечить ту же достоверность и прозрачность результатов, как и при основной сдаче, считают в Рособрнадзоре. Реформа повлияет на расписание экзаменов, так как выпускники должны получить все результаты ЕГЭ к началу приемной кампании.