Газета "Коммерсантъ" сегодня рассказала про первые подробности "президентской" реформы ЕГЭ, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов. В этом году выпускники смогут воспользоваться "второй попыткой" лишь один раз. Первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл.
Что же касается "двухсоставных" экзаменов по иностранным языкам, то их придется пересдавать полностью. Образовательным ведомствам придется спешно внести изменения в расписание ЕГЭ.
Рособрнадзор считает "преждевременным" обещать возможность пересдачи ЕГЭ по нескольким предметам. Инициатива предоставления права на пересдачу ЕГЭ считается правильной и "давно назревшей", считают в ведомстве.
Организаторы должны обеспечить ту же достоверность и прозрачность результатов, как и при основной сдаче, считают в Рособрнадзоре. Реформа повлияет на расписание экзаменов, так как выпускники должны получить все результаты ЕГЭ к началу приемной кампании.
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