У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По его данным, эпицентр располагался в 25 км к северу от города Хуалянь, где проживают примерно 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Сийярто заявил, что Словакия рискует остаться без боевой авиации, отдавая все на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был возмущен тем, что Запад продолжает наращивать поставки вооружения, идущего на Украину. Он заявил, что многие страны НАТО и так отдали Украине все возможное вооружение, находящиеся на складах.
Пятитонный слон перевернул автомобиль с туристами в Африке
Во время сафари в национальном парке "Кафуэ" в Замбии агрессивный слон атаковал автомобиль с туристами, что привело к травмам четырех человек и смерти 80-летней американки.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.
"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну
Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.