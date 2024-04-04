У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По его данным, эпицентр располагался в 25 км к северу от города Хуалянь, где проживают примерно 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.