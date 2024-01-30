Фермеры во Франции готовы продвигаться к Парижу в знак протеста: Блокировка дорог продолжается

Французские фермеры, участвующие в массовых протестах, объявили о намерении продвинуться ближе к Парижу в знак протеста против правительственной политики.
После речи премьер-министра Габриэля Атталя они выразили разочарование и заявили, что правительство не слышит их требования.
Профсоюзы фермеров намерены переориентировать действия на столицу, предупреждая о новых блокировках и движении в сторону Парижа. Полиция и жандармерия уже подготовились к возможным столкновениям с протестующими.
Блокировка дорог продолжается, охватывая основные автострады вокруг Парижа, и фермеры выражают решимость продолжить мобилизацию до получения конкретных мер со стороны властей.
Воздушная тревога в северных районах Израиля: Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше
Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.
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