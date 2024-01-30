Фермеры во Франции готовы продвигаться к Парижу в знак протеста: Блокировка дорог продолжается

Французские фермеры, участвующие в массовых протестах, объявили о намерении продвинуться ближе к Парижу в знак протеста против правительственной политики.

После речи премьер-министра Габриэля Атталя они выразили разочарование и заявили, что правительство не слышит их требования.

Профсоюзы фермеров намерены переориентировать действия на столицу, предупреждая о новых блокировках и движении в сторону Парижа. Полиция и жандармерия уже подготовились к возможным столкновениям с протестующими.

Блокировка дорог продолжается, охватывая основные автострады вокруг Парижа, и фермеры выражают решимость продолжить мобилизацию до получения конкретных мер со стороны властей.